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Госпитализирован Джем Йылмаз - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:47 - Сегодня
Госпитализирован Джем Йылмаз - ФОТО

Известный турецкий комик и актер Джем Йылмаз был госпитализирован в Чанаккале после внезапного ухудшения самочувствия.

Как сообщает турецкая пресса, Дж.Йылмаз почувствовал сильную боль в груди и спине после завершения съемок нового проекта - сначала его доставили в больницу в Айваджике, после чего перевели в больницу Университета Чанаккале.

У Дж.Йылмаза диагностировали инфаркт. Ему провели ангиографию, в ходе которой были выполнены баллонная процедура и установка стента. После вмешательства артист остается под наблюдением врачей.

Сам Джем Йылмаз сообщил о состоянии здоровья в Instagram, опубликовав фотографию из больничной палаты. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, и поблагодарил врачей, друзей и всех, кто интересовался его состоянием.

«Вчера сильная боль пронзила мою грудь и спину. Если бы я пошел домой и лег спать, возможно, до сих пор лежал бы», - написал артист.

По словам Йылмаза, врачи также рекомендовали ему избегать стресса – в свойственной ему ироничной манере он добавил, что после такого совета рассмеялся.

Врач актера сообщил, что его состояние оценивается как хорошее. При благоприятном течении восстановления артиста планируют выписать в течение одного-двух дней.

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