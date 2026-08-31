Израиль построит в Греции многоуровневую систему ПВО

Израиль и Греция заключили масштабное оборонное соглашение на сумму порядка €3 млрд, сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Договор предполагает, что израильская сторона построит для нужд Афин передовую многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Подписи под документом поставили генеральный директор израильского Минобороны генерал-майор запаса Амир Барам и его греческий визави Иоаннис Бурас. «По этому соглашению Израиль построит в Греции комплексную многоуровневую систему противовоздушной обороны, полностью состоящую из систем израильского производства и опирающуюся на обширный боевой опыт, накопленный оборонными структурами Израиля во время войны», — сообщили в министерстве.

Программа получила в Греции название «Ахиллесов щит». Согласно договору, Израиль поставит греческой стороне системы ПРО «Праща Давида», мобильные системы противовоздушной и противоракетной обороны Barak MX, зенитный ракетный комплекс малой дальности Spyder, мобильные радиолокационные станции MMR, а также разработает новую национальную систему войскового управления, которая объединит весь спектр средств ПВО и ПРО.

В израильском Минобороны отметили, что это крупнейшая сделка в истории израильско-греческого сотрудничества в военной сфере и одна из наиболее масштабных для израильской военной промышленности в целом. Израиль впервые поставит за рубеж полный комплекс средств защиты от широкого спектра воздушных угроз — от баллистических ракет до БПЛА, подчеркнули в министерстве.

В дополнение к этому стороны подписали контракт на сумму €26 млн о продаже Греции израильских систем Drone Dome, предназначенных для защиты стратегических объектов от БПЛА.

Источник: ТАСС