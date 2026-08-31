В этот день будет проведен дополнительный выпускной экзамен

Для не принявших по уважительной причине участие в выпускных экзаменах 6 сентября состоится дополнительный экзамен.

Государственный экзаменационный центр 6 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, а также лиц, сдающих экзамены в экстернатной форме, которые по уважительной причине не приняли участия в выпускных экзаменах, состоявшихся в 2026 году, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Кроме того, в этот день экзамен по азербайджанскому языку как государственному смогут сдать учащиеся, которые не приняли участия в соответствующих экзаменах, проведенных в текущем году.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся, которые будут участвовать в экзамене, могут распечатать «Пропуск на экзамен» с сайта Государственного экзаменационного центра. Вместе с пропуском им также будет предоставлена выписка из «Памятки», в которой содержатся важные рекомендации по проведению экзамена, правила, которые необходимо соблюдать, а также другая необходимая информация.