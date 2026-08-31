Арестован жених турецкой певицы Ирем Дериджи 

Жених известной турецкой певицы Ирем Дериджи, DJ Мелих Кунукчу, арестован в рамках расследования дела о незаконных ставках в Турции.

Как сообщает турецкая пресса, расследование проводится прокуратурой Газиантепа. М.Кунукчу первоначально был задержан, после чего предстал перед судом и был арестован. Он оказался среди 311 человек, взятых под стражу в рамках расследования.

Адвокат выступил с заявлением относительно предъявленных ему обвинений. По его словам, в отношении подзащитного речь идет исключительно об участии в ставках. При этом ему не предъявлялись обвинения в организации незаконных ставок, проведении соответствующей деятельности или предоставлении банковского счета для этих целей.

Адвокат также отмечает, что М.Кунукчу добровольно явился для дачи показаний и с самого начала расследования сотрудничал с правоохранительными органами.

Сама Ирем Дериджи пока публично не прокомментировала арест жениха.