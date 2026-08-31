10 минут до катастрофы: директор школы в Непале спас 900 учеников от разрушительного паводка - ВИДЕО

Директор школы в непальском районе Нувакот эвакуировал 900 учеников всего за 10 минут до того, как на город обрушились потоки воды.

В интервью британской вещательной корпорации Би-би-си директор школы Раджендра Давади рассказал, что в течение нескольких минут он получил четыре звонка с предупреждением об опасности, после чего принял решение немедленно эвакуировать детей. Он сказал ученикам бежать на возвышенность, а также распорядился, чтобы автобусы с детьми покинули район. "Если бы мы не приняли решение быстро, если бы прошло всего 10 минут, мы все не смогли бы сегодня с вами говорить", - добавил директор.

Из-за перекрытия дорог и нарушения транспортного сообщения многие учителя и ученики ожидали помощи в течение двух ночей, прежде чем к ним прибыли спасатели. Тех, кто проживает на другом берегу реки от школы, в свои дома доставили при помощи вертолетов.

Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода "Расувагадхи". Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории. По последним данным, погибли по меньшей мере 919 человек, порядка 2 тыс. числятся пропавшими без вести.