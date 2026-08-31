Хакан Фидан: Мекканский пакт открыт для всех стран региона

Мекканский пакт открыт для присоединения к нему всех стран региона.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам первого заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле.

«Мекканский пакт получил официальное название Мекканский оборонительный союз. Благодаря подписанному соглашению начался процесс создания новой архитектуры безопасности и сотрудничества в нашем регионе. Пакт открыт для участия в нем всех стран региона», - сказал Фидан. В заседании приняли участие главы МИД, обороны и начальники генштабов стран, присоединившихся к Мекканскому соглашению.

7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников пакта.

Источник: ТАСС