До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

Сентябрь характеризуется как переходный месяц между летом и осенью – в связи с этим в течение месяца наблюдаются синоптические процессы, характерные как для теплого, так и для холодного периода.

В сентябре ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нее.

Количество осадков за месяц, предположительно, в основном будет близко к климатической норме. В первые дни первой декады месяца преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются временами кратковременные дожди ливневого характера и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-23°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше нее. Ночью температура составит 19-24°C, днем - 26-31°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 33-35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма – 12-23 мм).

В городе Нахчыван, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-25°C, что близко к климатической норме и на 1-2°C выше нее. Ночью температура составит 17-22°C, днем – 26-31°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 34-39°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 7-13 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдамском районе, а также в Дашкесанском и Гедебейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 16–19°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 12–17°C, днем — 19–24°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 26–30°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма — 34–50 мм).

В Восточном Зангезуре - Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 17–20°C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 12-17°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни первой декады - 26–30°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма – 29-37 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, Джейранчёле, а также в Тертерском и Физулинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-24°C, что близко к климатической норме и на 1–3°C выше нее. Ночью температура составит 17-22°C, днем – 25-30°C, а в отдельные дни первой декады - 33–35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 17–44 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-23°C, что близко к климатической норме и на 1–3°C выше нее. Ночью температура составит 14-19°C, днем - 22–27°C, а в отдельные дни первой декады - 30–33°C. В горах ночью ожидается 9-14°C, днем - 16–19°C, а в отдельные дни первой декады - 22-25°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 33-120 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зердабском, Сальянском и Нефтечалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-25°C, что близко к климатической норме и на 1-2°C выше нее. Ночью температура составит 18-23°C, днем – 24-29°C, а в отдельные дни первой декады – 31-35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 14–38 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Ленкоранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19–23°C, что близко к климатической норме и на 1–2°C выше нее. Ночью температура составит 17–22°C, днем - 24–29°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 33°C. В горах ночью ожидается 13–18°C, днем - 20–25°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 50–199 мм).