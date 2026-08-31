 До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

Феликс Вишневецкий16:53 - Сегодня
До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

Сентябрь характеризуется как переходный месяц между летом и осенью – в связи с этим в течение месяца наблюдаются синоптические процессы, характерные как для теплого, так и для холодного периода.

В сентябре ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нее.

Количество осадков за месяц, предположительно, в основном будет близко к климатической норме. В первые дни первой декады месяца преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются временами кратковременные дожди ливневого характера и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-23°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше нее. Ночью температура составит 19-24°C, днем - 26-31°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 33-35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма – 12-23 мм).

В городе Нахчыван, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-25°C, что близко к климатической норме и на 1-2°C выше нее. Ночью температура составит 17-22°C, днем – 26-31°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 34-39°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 7-13 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдамском районе, а также в Дашкесанском и Гедебейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 16–19°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 12–17°C, днем — 19–24°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 26–30°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма — 34–50 мм).

В Восточном Зангезуре - Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 17–20°C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 12-17°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни первой декады - 26–30°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма – 29-37 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, Джейранчёле, а также в Тертерском и Физулинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-24°C, что близко к климатической норме и на 1–3°C выше нее. Ночью температура составит 17-22°C, днем – 25-30°C, а в отдельные дни первой декады - 33–35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 17–44 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-23°C, что близко к климатической норме и на 1–3°C выше нее. Ночью температура составит 14-19°C, днем - 22–27°C, а в отдельные дни первой декады - 30–33°C. В горах ночью ожидается 9-14°C, днем - 16–19°C, а в отдельные дни первой декады - 22-25°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 33-120 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зердабском, Сальянском и Нефтечалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-25°C, что близко к климатической норме и на 1-2°C выше нее. Ночью температура составит 18-23°C, днем – 24-29°C, а в отдельные дни первой декады – 31-35°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 14–38 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Ленкоранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19–23°C, что близко к климатической норме и на 1–2°C выше нее. Ночью температура составит 17–22°C, днем - 24–29°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 33°C. В горах ночью ожидается 13–18°C, днем - 20–25°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 50–199 мм).

Поделиться:
364

Актуально

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана - ФОТО

Мнение

Бишкекский вектор Баку: саммит ШОС и союзнический альянс с Кыргызстаном

Общество

До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

Общество

Официальные топонимы Карабаха обновлены на международной цифровой карте - ФОТО

Общество

Объявлены результаты конкурса на вакантные места в магистратуре

До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

В Киеве в результате российской атаки разрушен ресторан азербайджанца — ФОТО

Официальные топонимы Карабаха обновлены на международной цифровой карте - ФОТО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Полад Бюльбюльоглу сделал заявление после сообщений о третьем браке

Набравший 700 баллов Самир: «Я выбрал только одну специальность»

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву 

Последние новости

Объявлены результаты конкурса на вакантные места в магистратуре

Сегодня, 18:15

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Сербии

Сегодня, 18:01

Трамп пообещал «сильно ударить» по Ирану после атаки на ВС США в Иордании

Сегодня, 17:35

В Бишкеке состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана - ФОТО

Сегодня, 17:35

В Иране сообщили, что США потеряли сотни человек с начала конфликта

Сегодня, 17:15

Гаага вынесла решение по спору Индии и Пакистана о водах Инда

Сегодня, 17:13

Бишкекский вектор Баку: саммит ШОС и союзнический альянс с Кыргызстаном

Сегодня, 17:12

Турция контактирует с РФ и Украиной по судоходству в Черном море — Фидан

Сегодня, 17:11

В Турции почти 400 человек отравились во время торжества

Сегодня, 17:10

Трамп: Иран - несостоявшееся государство

Сегодня, 17:00

До 39°C: Прогноз погоды на сентябрь в Азербайджане

Сегодня, 16:53

В Киеве в результате российской атаки разрушен ресторан азербайджанца — ФОТО

Сегодня, 16:50

Официальные топонимы Карабаха обновлены на международной цифровой карте - ФОТО

Сегодня, 16:40

Хакан Фидан: Мекканский пакт открыт для всех стран региона

Сегодня, 16:36

10 минут до катастрофы: директор школы в Непале спас 900 учеников от разрушительного паводка - ВИДЕО

Сегодня, 16:27

Арестован жених турецкой певицы Ирем Дериджи 

Сегодня, 16:23

В Гедабее спустя 34 года раскрыли убийство: задержан подозреваемый

Сегодня, 16:18

Али Асадов выразил соболезнования премьеру Северного Кипра

Сегодня, 16:15

В Средиземном море досмотрен танкер «теневого флота» России - ФОТО

Сегодня, 16:05

Пезешкиан заявил о стремлении Ирана к мирному разрешению конфликта с США

Сегодня, 16:00
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - однаСегодня, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10