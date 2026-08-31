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В Турции почти 400 человек отравились во время торжества

First News Media17:10 - Сегодня
В Турции почти 400 человек отравились во время торжества

Почти 400 человек обратились к врачам с жалобами на отравление после торжества в турецкой провинции Бурса, сообщил местный департамент здравоохранения.

«В больницу Орханели и ряд других учреждений обратились 367 сограждан, отравившихся после употребления курицы с рисом на мероприятии», – говорится в сообщении властей, передают турецкие СМИ.

По данным департамента, 74 из обратившихся были в итоге госпитализированы, большинство из них уже выписаны, под наблюдением медиков остаются 23 человека.

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