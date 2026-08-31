Хикмет Гаджиев поделился кадрами с открытия Всемирных игр кочевников
Азербайджанские спортсмены приняли участие в параде флагов на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке.
Соответствующими кадрами поделился в соцсетях помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Гордый момент: команда Азербайджана шествует на Всемирных играх кочевников! Желаем успехов нашей команде, которая представляет миру богатое национальное наследие, древние традиции и дух Азербайджана!" - написал Гаджиев в комментарии к видео.
Отметим, в столице Кыргызстана городе Бишкеке проходит церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева участвуют в мероприятии.
Dünya Köçəri Oyunlarında Azərbaycan heyətinin qürurlu keçidi! 🇦🇿
Zəngin milli irsimizi, qədim ənənələrimizi və Azərbaycan ruhunu dünyaya nümayiş etdirən komandamıza uğurlar arzulayırıq!#Azerbaijan #WorldNomadGames
A proud moment as Team Azerbaijan marches at the World Nomad… pic.twitter.com/g5JzQ0y2om — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 31, 2026