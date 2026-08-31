Число погибших в результате наводнений на границе Непала и Китая достигло 955

Число погибших в результате оползней и наводнений, произошедших в приграничном с Китаем районе Непала, достигло 955 человек.

Как сообщает CNN, информацию об этом распространили правительства Непала и Китая.

В двух странах числятся пропавшим без вести в общей сложности 4471 человек.

Кроме того, в Непале более 900 рабочих пропали без вести в результате обрушения тоннелей под гидроэнергетическими объектами.

Поисково-спасательные работы продолжаются.