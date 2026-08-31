В Армении пройдет армяно-турецкий бизнес-форум

Летом в турецком Карсе состоялся очень успешный бизнес-форум, на котором армянская сторона была представлена внушительным составом.

Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"По предложению турецкой стороны и с нашего согласия планируем провести следующий бизнес-форум в Армении", - отметил он.

Мирзоян пояснил, что мероприятие состоится в начале октября.

Напомним, что в июне текущего года в Карсе состоялась встреча представителей деловых кругов Турции и Армении в формате B2B.