Пезешкиан призвал укрепить потенциал ШОС для противодействия новым угрозам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости укрепления институционального и экспертного потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для противодействия терроризму, экстремизму и новым угрозам безопасности.

Как передает ISNA, об этом Пезешкиан заявил на саммите ШОС во вторник в Бишкеке.

По его словам, применение силы угрожает не только безопасности отдельных государств, но и стабильности региона и мира в целом.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Пезешкиан заявил, что Тегеран готов предпринять встречные шаги в случае возвращения США к выполнению обязательств по соглашению.

"Если США вернутся к выполнению обязательств по соглашению, Иран незамедлительно предпримет встречные шаги", — сказал президент Ирана.