Рейтинги Трампа упали ниже минимума Байдена

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа остается на самом низком уровне за всю его политическую карьеру из-за войны с Ираном и экономической ситуации внутри страны.

Об этом свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.

Лишь 33% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме. Отмечается, что это третий подряд опрос, в котором такая доля респондентов положительно отзывается о президенте.

«Его рейтинг ниже, чем самый низкий показатель, которого достиг его предшественник на посту президента, демократ Джо Байден, — 35% одобрения в октябре 2024 года», — говорится в тексте.

Reuters пишет, что, как и Байден, Трамп столкнулся с широко распространенным недовольством из-за высокого уровня инфляции. Цены на бензин резко выросли после того, как он в феврале приказал начать бомбардировки Ирана, напоминает агентство.

До этого Дональд Трамп опубликовал в Truth Social собственный рейтинг американских лидеров, поместив себя во главу списка в отдельную категорию «Величайшие». В число «великих» Трамп включил Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.