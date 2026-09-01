Вынесен обвинительный вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура – ВИДЕО

В Лас-Вегасе вынесен вердикт по делу об убийстве американского рэпера Тупака Шакура, погибшего в результате стрельбы в 1996 году.

Присяжные признали 63-летнего Дуэйна «Keffe D» Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия. Дэвис обвинялся в организации нападения на рэпера - об этом сообщает Associated Press.

Присяжные совещались менее трех часов, после чего вынесли обвинительный вердикт. Это первое судебное осуждение по делу об убийстве Тупака, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия.

Следствие установило, что вечером 7 сентября 1996 года Тупак Шакур находился в автомобиле вместе с сооснователем лейбла Death Row Records Мэрионом «Suge» Найтом. В районе Лас-Вегас-Стрип рядом с ними остановился белый Cadillac, из которого были произведены выстрелы. Рэпер получил несколько огнестрельных ранений и скончался спустя шесть дней в возрасте 25 лет. Найт также получил ранение, но выжил.

По версии обвинения, нападение стало результатом конфликта между связанными с Тупаком участниками ряда группировок. Незадолго до стрельбы Тупак и его окружение избили племянника Дэвиса Орландо Андерсона. Прокуратура утверждала, что после этого Дэвис организовал нападение в качестве мести.

Сам Дэвис не признавал вину. Его защита заявляла, что нет доказательств его непосредственного присутствия на месте преступления, а публичные заявления Дэвиса об убийстве могли быть сделаны ради денег и известности.

Теперь Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Оглашение приговора назначено на 13 октября - после объявления вердикта Дэвис заявил о намерении обжаловать решение суда.