Адвокаты D4vd вышли из дела об убийстве ​​​​​​​14-летней девушки

Известные американские адвокаты, ранее привлеченные к защите музыканта D4vd, отказались от дальнейшего участия в уголовном деле, связанном с убийством 14-летней Селесты Ривас Эрнандес.

Настоящее имя 21-летнего музыканта - Дэвид Энтони Берк. В настоящее время его интересы будет представлять Управление общественного защитника округа Лос-Анджелес.

Ривас Эрнандес была объявлена пропавшей без вести, а ее останки обнаружили в сентябре 2025 года в автомобиле Tesla, зарегистрированном по адресу, связанному с Бёрком.

В понедельник Берк предстал перед судом в Лос-Анджелесе и не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению в убийстве.

В прошлом месяце суд постановил, что музыкант предстанет перед судом. По версии обвинения, Берк после продолжавшегося несколько лет сексуального насилия убил девушку, нанеся ей ножевые ранения, а затем расчленил ее тело. Предварительное судебное заседание назначено на 19 октября.

Адвокаты Блэр Берк, Мэрилин Беднарски и Регина Питер сообщили, что суд удовлетворил их ходатайство об освобождении от участия в деле. После этого защиту Берка поручили Управлению общественного защитника округа Лос-Анджелес.

Прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман заявил, что его ведомство готово продолжить рассмотрение дела. По его словам, смена команды защиты может повлиять на сроки разбирательства, ведь новым адвокатам потребуется дополнительное время для ознакомления с материалами и доказательствами по делу. Также не исключена подача ходатайства о прекращении уголовного преследования.

Источник: BBC