В Кюрдамире задержали мужчину, купившего автомобиль на деньги от продажи краденого золота

В одном из жилых домов Кюрдамирского района произошла кража золотых украшений общей стоимостью 7 тысяч манатов.

Сообщение о преступлении поступило в полицию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, был задержан 40-летний Назир Гасымов, ранее неоднократно судимый и подозреваемый в совершении кражи.

В ходе расследования установлено, что задержанный продал похищенные золотые украшения в одном из пунктов купли-продажи ювелирных изделий в Баку, а на вырученные деньги приобрел автомобиль.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Н. Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.