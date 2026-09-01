Госпитализирован Лайонел Ричи

Американский певец Лайонел Ричи был госпитализирован после концерта в Сент-Луисе, состоявшегося 29 августа.

Артист сам обратился в больницу, чтобы пройти медицинское обследование, сообщает TMZ.

77-летнего Л.Ричи поместили в отделение интенсивной терапии, где врачи проводят необходимые обследования. Специалисты проверяют, в частности, возможное легкое обезвоживание. По данным источников, близких к артисту, он находится в стабильном состоянии и рассчитывает быть выписанным уже сегодня - 1 сентября.

Во время концерта в Сент-Луисе Л.Ричи попросил членов своей команды принести ему стул перед исполнением финальной композиции All Night Long и завершил выступление сидя.

Это уже второй случай ухудшения самочувствия певца во время нынешнего гастрольного тура. В июне Л.Ричи почувствовал головокружение во время концерта в Сент-Поле, штат Миннесота, после чего выступление было досрочно прекращено. Позже артист рассказал зрителям, что причиной недомогания стало обезвоживание. После этого он возобновил концертную деятельность.

Представители Лайонела Ричи пока официально не прокомментировали его госпитализацию.