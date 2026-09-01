 Госпитализирован Лайонел Ричи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Госпитализирован Лайонел Ричи

Феликс Вишневецкий11:28 - Сегодня
Госпитализирован Лайонел Ричи

Американский певец Лайонел Ричи был госпитализирован после концерта в Сент-Луисе, состоявшегося 29 августа. 

Артист сам обратился в больницу, чтобы пройти медицинское обследование, сообщает TMZ.

77-летнего Л.Ричи поместили в отделение интенсивной терапии, где врачи проводят необходимые обследования. Специалисты проверяют, в частности, возможное легкое обезвоживание. По данным источников, близких к артисту, он находится в стабильном состоянии и рассчитывает быть выписанным уже сегодня - 1 сентября.

Во время концерта в Сент-Луисе Л.Ричи попросил членов своей команды принести ему стул перед исполнением финальной композиции All Night Long и завершил выступление сидя.

Это уже второй случай ухудшения самочувствия певца во время нынешнего гастрольного тура. В июне Л.Ричи почувствовал головокружение во время концерта в Сент-Поле, штат Миннесота, после чего выступление было досрочно прекращено. Позже артист рассказал зрителям, что причиной недомогания стало обезвоживание. После этого он возобновил концертную деятельность.

Представители Лайонела Ричи пока официально не прокомментировали его госпитализацию.

 

Поделиться:
435

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Нарендрой Моди в Бишкеке

Политика

Президент Азербайджана высоко оценил участие Словакии в восстановлении наших ...

В мире

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

В Японии для защиты от медведей используют ИИ, дроны и роботов

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Умер актер Тим Карри — звезда «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

Последние новости

С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли

Сегодня, 15:13

В Баку расследуют сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка

Сегодня, 15:10

В Азербайджане установлена личность 57 граждан, считавшихся пропавшими без вести

Сегодня, 14:55

Житель Сумгайыта умер от отравления уксусом

Сегодня, 14:47

Президент Азербайджана: регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:38

Никол Пашинян: Мы тесно сотрудничаем с Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 14:35

В Азербайджане установлены платежи за использование водных объектов в специальных целях

Сегодня, 14:33

Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Кыргызстана вышли на самый высокий уровень

Сегодня, 14:28

Yango Azerbaijan и İRİA запускают бесплатную образовательную программу Future Skills Academy в Ленкорани

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев: Баку и Ереван работают над увеличением объемов взаимной торговли

Сегодня, 14:23

Ильхам Алиев указал на бездействие ООН в выполнении резолюций Совбеза

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:17

Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы

Сегодня, 14:00

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

Сегодня, 13:57

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Сегодня, 13:44

Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

Сегодня, 13:39

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 13:30

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

Сегодня, 13:17

Спустя 13 лет организатор убийства Вюсала Шильдера предстанет перед судом

Сегодня, 13:08
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10