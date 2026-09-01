В Армении запустили официальную страницу проекта TRIPP в Facebook

В Армении запущена официальная страница программы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) в Facebook, созданная при сотрудничестве армянского МИД и Госдепартамента США.

«На странице вы можете найти подробности и последние новости, связанные с программой TRIPP. Здесь будут представлены сведения в различных форматах, обеспечивая доступность актуальной информации о TRIPP. Страницу будут вести команды МИД Армении и посольства США в Армении», - говорится на сайте.

Источник: News.am