Netflix показал новые кадры 4-й части «Люпена» - ФОТО

Стриминговый сервис Netflix представил новые кадры из четвертой части популярного французского сериала «Люпен» (Lupin) с Омаром Си в главной роли.

На опубликованных фотографиях можно увидеть Омара Си в образе Ассана Диопа, а также других актеров сериала - Ширин Бутеллу, Суфиана Герраба, Антуана Гуи, Тео Кристина и Людивин Санье.

Четвертая часть продолжит историю Ассана Диопа - талантливого афериста и мастера перевоплощений, вдохновленного литературным персонажем Арсеном Люпеном. После событий предыдущей части герой вновь окажется втянут в опасные приключения, где ему предстоит противостоять новым противникам.

Премьера четвертой части «Люпена» состоится 23 октября 2026 года на Netflix.

Сериал, созданный Жоржем Кеем и Франсуа Юзаном, дебютировал на Netflix в 2021 году и стал одним из самых успешных французских проектов стриминговой платформы.