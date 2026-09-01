В Японии для защиты от медведей используют ИИ, дроны и роботов

В Японии зафиксирован резкий рост числа нападений медведей на людей. С апреля 2025 года по март 2026 года в результате таких происшествий погибли 13 человек, еще более 220 получили травмы.

Для сравнения, годом ранее жертвами нападений стали три человека, а пострадали 82. Власти страны готовятся к дальнейшему увеличению числа встреч людей с медведями с приближением осени, когда у животных наступает период активного поиска пищи.

Эксперты связывают рост числа инцидентов с постепенным сокращением сельского населения Японии после Второй мировой войны. Массовый переезд молодых жителей в города привел к заброшенности части сельскохозяйственных земель, которые прежде служили естественной буферной зоной между населенными пунктами и лесами.

По словам исследователя дикой природы Пиккио Лиама Эдкока, исчезновение сельскохозяйственных территорий привело к тому, что граница между местами проживания людей и естественной средой обитания медведей стала менее выраженной.

Еще одним фактором специалисты называют восстановление популяций двух местных видов - бурого медведя, обитающего на Хоккайдо, и азиатского черного медведя. Сокращение числа охотников и введение более строгих ограничений на охоту способствовали увеличению их численности. По оценкам специалистов, сейчас в Японии насчитывается более 57 тысяч медведей.

В наиболее опасных с точки зрения встреч с животными регионах, включая Гунму, Тояму и Исикаву, власти начали устанавливать камеры наблюдения в лесных массивах возле жилых районов. Системы с использованием искусственного интеллекта способны распознавать медведей и автоматически передавать информацию о них местным властям.

На острове Хоккайдо для оперативного реагирования на появление животных также применяются беспилотники. Компания KDDI SmartDrone оборудовала в городе Синтоцукава специальную площадку, с которой дрон может быть запущен примерно через 10 минут после обнаружения медведя. Беспилотник позволяет отслеживать перемещение животного до прибытия специалистов.

Помимо технологий, для отпугивания медведей используются различные нелетальные средства. Эдкок отметил, что системы на основе искусственного интеллекта и беспилотников показывают высокую эффективность при обнаружении животных и могут использоваться для предотвращения их приближения к людям.

Одним из необычных средств защиты стал так называемый Monster Wolf - работающий от солнечной энергии робот в виде волка. Устройство изначально создавалось для защиты сельскохозяйственных угодий, робот имитирует вой исчезнувшего японского волка, который должен отпугивать медведей.

По словам управляющего директора компании Wolf Kamui Co. Мотохиро Миясаки, занимающейся продвижением устройства, спрос на Monster Wolf значительно вырос после того, как медведи стали чаще появляться в населенных пунктах. Продажи робота с прошлого года увеличились вдвое.

Компания также работает над уменьшенной портативной версией устройства высотой около 20 сантиметров. Она предназначена для людей, занимающихся рыбалкой, кемпингом и пешими походами. По словам Миясаки, испытания Monster Wolf Mini планируется начать в конце 2026 года.

Источник: CNN