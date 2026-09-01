 Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС | 1news.az | Новости
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Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

First News Media13:39 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал экономическое измерение главным показателем эффективности ШОС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании Совета глав государств-членов ШОС в конгресс-холле «Ырыс Ордо» в Бишкеке Президент Узбекистана предложил создать Карту промышленной кооперации ШОС – единую цифровую платформу, объединяющую специальные экономические зоны, производственные цепочки, рынки и логистику.

Кроме того, Президент Узбекистана поддержал инициативу о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и предложил обеспечить участие ШОС в числе ее первых партнеров.

В Бишкеке Президент предложил создать Открытый многоязычный корпус данных ШОС для развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Шавкат Мирзиёев также объявил о проведении в Ташкенте в 2027 году Форума ШОС по искусственному интеллекту и новым цифровым решениям.

Отметив важность развития сотрудничества в сфере водной и энергетической эффективности, Президент предложил разработать Программу технологического сотрудничества ШОС в этой области до 2035 года.

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