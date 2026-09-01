Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал экономическое измерение главным показателем эффективности ШОС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании Совета глав государств-членов ШОС в конгресс-холле «Ырыс Ордо» в Бишкеке Президент Узбекистана предложил создать Карту промышленной кооперации ШОС – единую цифровую платформу, объединяющую специальные экономические зоны, производственные цепочки, рынки и логистику.

Кроме того, Президент Узбекистана поддержал инициативу о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и предложил обеспечить участие ШОС в числе ее первых партнеров.

В Бишкеке Президент предложил создать Открытый многоязычный корпус данных ШОС для развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Шавкат Мирзиёев также объявил о проведении в Ташкенте в 2027 году Форума ШОС по искусственному интеллекту и новым цифровым решениям.

Отметив важность развития сотрудничества в сфере водной и энергетической эффективности, Президент предложил разработать Программу технологического сотрудничества ШОС в этой области до 2035 года.