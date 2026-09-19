Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России (или «адских санкциях», как их называют в американской прессе), сообщается на сайте Белого дома.

Полностью инициатива называется так: «„Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года“, который санкционирует и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действующие санкции против Ирана».

Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за «подписание этого сверхважного закона». «Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил о том, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру. В том числе и в тех столицах, где принимают решения о покупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и привлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, к обычным деловым отношениям в других странах», — написал он.

Инициатором закона о санкциях выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм, умерший в июле 2026-го. Закон дает президенту США право вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, теневого флота России, а также против практически всего состава российского политического и военного руководства.

При обсуждении этих санкций в палате представителей против выступала значительная часть демократов — они опасались, что Трамп будет использовать законопроект в качестве еще одного юридического обоснования для новых импортных пошлин. Возражения были и у представителей крупного бизнеса, которые считали, что законопроект «может иметь непредвиденные последствия для потребителей». Тем не менее 17 сентября законопроект был одобрен.

Источник: Meduza