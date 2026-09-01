Тим Кук покидает пост главы Apple: компанию возглавит Джон Тернус

Во вторник Джон Тернус официально вступил в должность генерального директора Apple, сменив Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет.

Тернусу предстоит возглавить крупнейшего игрока на рынке смартфонов в период, когда компания сохраняет сильные позиции в производстве устройств, но сталкивается с растущим отставанием от конкурентов в сфере искусственного интеллекта.

Одной из ключевых задач нового руководителя станет выстраивание дальнейшей стратегии Apple в отношениях с Китаем. Компания по-прежнему в значительной степени зависит от китайской производственной инфраструктуры и одновременно испытывает усиливающееся политическое давление со стороны администрации президента США.

Смена руководства знаменует собой переход от управленческой модели Кука, который сосредоточился на операционной эффективности и развитии глобальной цепочки поставок Apple, к руководителю с инженерным опытом.

51-летний Тернус пришел в Apple в 2001 году и впоследствии возглавил направление разработки аппаратного обеспечения. На протяжении нескольких лет он непосредственно подчинялся Куку и руководил инженерными командами, отвечавшими за разработку всей продуктовой линейки компании.

В сферу его ответственности входила в том числе разработка iPhone, который остается основным источником доходов Apple.

У нового генерального директора практически не будет времени на адаптацию, ведь уже 9 сентября компания проведет традиционную презентацию, посвященную новым моделям iPhone. Ожидается, что в рамках мероприятия Apple впервые представит складной смартфон.

Источник: Aljazeera