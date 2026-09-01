Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве

Бывший министр финансов Армении, экс-председатель Комитета по государственным доходам Гагик Хачатрян задержан по обвинению во взяточничестве, растрате и отмывании денег.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

«Хачатрян задержан, в данный момент он находится у нас", - сообщила она.

Пресс-служба ведомства распространила сообщение, в котором отмечается, что в рамках уголовного дела, инициированного по фактам получения взятки в особо крупных размерах и отмывания денег в особо крупных размерах, были проведены обыски в квартирах бывшего министра, его сына, а также в офисах и филиалах 21 связанной с ними компании.

В свою очередь Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела, в рамках которого Хачатрян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах от директора компаний ООО "Прогресс Армения" и ООО "Локал Дивелоперз", растрате 174,6 млн драмов (около $480 тыс.) при строительстве учебного центра "Дилижан", незаконном отчуждении имущества на 208,9 млн драмов (около $570 тыс.), принадлежащего университету имени В. Я. Брюсова, и отмывании денег в размере 151,1 млн драмов (около $415 тыс.).