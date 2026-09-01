 Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве

First News Media16:56 - Сегодня
Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве

Бывший министр финансов Армении, экс-председатель Комитета по государственным доходам Гагик Хачатрян задержан по обвинению во взяточничестве, растрате и отмывании денег. 

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

«Хачатрян задержан, в данный момент он находится у нас", - сообщила она.

Пресс-служба ведомства распространила сообщение, в котором отмечается, что в рамках уголовного дела, инициированного по фактам получения взятки в особо крупных размерах и отмывания денег в особо крупных размерах, были проведены обыски в квартирах бывшего министра, его сына, а также в офисах и филиалах 21 связанной с ними компании.

В свою очередь Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела, в рамках которого Хачатрян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах от директора компаний ООО "Прогресс Армения" и ООО "Локал Дивелоперз", растрате 174,6 млн драмов (около $480 тыс.) при строительстве учебного центра "Дилижан", незаконном отчуждении имущества на 208,9 млн драмов (около $570 тыс.), принадлежащего университету имени В. Я. Брюсова, и отмывании денег в размере 151,1 млн драмов (около $415 тыс.).

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ...

Мнение

Бишкекская площадка Ильхама Алиева: от Южного Кавказа к Евразии

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Бишкеке с выставкой ручных работ ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

В мире

Iran International: ликвидированный Израилем командир КСИР выжил

Тюрьмы Франции трещат по швам

Судоходство через Босфор приостановили: ПРИЧИНА

Мусульманские страны решили самостоятельно укреплять региональную безопасность

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

Умер актер Тим Карри — звезда «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Дима Билан стал дедушкой – ВИДЕО

В суд Армении направлены ходатайства об аресте шести фигурантов дела Кочаряна - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

​В Госкомитете отреагировали на сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка из детсада

Сегодня, 18:15

Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Сегодня, 17:55

Дело о разбое прекращено: спортсменка Тулин Алекперова и её ученик вышли на свободу

Сегодня, 17:51

Iran International: ликвидированный Израилем командир КСИР выжил

Сегодня, 17:50

Тюрьмы Франции трещат по швам

Сегодня, 17:49

Судоходство через Босфор приостановили: ПРИЧИНА

Сегодня, 17:44

Бишкекская площадка Ильхама Алиева: от Южного Кавказа к Евразии

Сегодня, 17:38

Мусульманские страны решили самостоятельно укреплять региональную безопасность

Сегодня, 17:25

Германия может выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Бонне

Сегодня, 17:20

SOCAR и китайская CNOOC подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 17:16

Каллас призвала ЕС передать Украине ракеты с истекающим сроком хранения

Сегодня, 17:13

Работники румынского оборонного предприятия вышли на протест

Сегодня, 17:12

11 стран ЕС выступили за отмену права вето во внешней политике

Сегодня, 17:11

На проспекте Бабека сгорел автомобиль

Сегодня, 17:10

Иран отверг заявления Трампа о новом ядерном объекте

Сегодня, 17:05

В секторе Газа задержан высокопоставленный представитель ХАМАС

Сегодня, 17:03

В Сирии взорвался автомобиль с боеприпасами

Сегодня, 17:00

Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве

Сегодня, 16:56

SOCAR готовится к сделке в США

Сегодня, 16:53

Путин: Россия помогает Ирану в сложный период

Сегодня, 16:51
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10