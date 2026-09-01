Иран отверг заявления Трампа о новом ядерном объекте

Иран не ведет деятельность по обогащению урана на горе Коланг Газ-Ла.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, отметив, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает об этой позиции страны.

"Сами слова генерального директора показывают правдивость наших заявлений: у нас нет никакой ядерной деятельности на горе Коланг Газ-Ла", - сказал он на брифинге.

По словам Багаи, Иран находится в контакте с МАГАТЭ, но ни о каких переговорах касательно иранской ядерной программы на данный момент речи не идет.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил ранее, что заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана безосновательны, и навязчивое внимание Вашингтона к горе Коланг-Газ-Ла, где ядерная деятельность не ведется, является не чем иным, как сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий.

Источник: ТАСС