Германия может выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Бонне
Правительство Германии обсуждает возможность высылки нескольких российских дипломатов и закрытия последнего действующего генконсульства России в Бонне.
Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, причиной обсуждения таких мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Кроме того, немецкие власти могут рассмотреть вопрос о закрытии Русского дома в Берлине.
Ожидается, что главы МВД и МИД Германии Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль совместно выступят перед прессой. Они должны рассказать о результатах расследования инцидента в Лейпциге и возможных дальнейших шагах правительства.
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