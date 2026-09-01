Германия может выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Бонне

Правительство Германии обсуждает возможность высылки нескольких российских дипломатов и закрытия последнего действующего генконсульства России в Бонне.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, причиной обсуждения таких мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Кроме того, немецкие власти могут рассмотреть вопрос о закрытии Русского дома в Берлине.

Ожидается, что главы МВД и МИД Германии Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль совместно выступят перед прессой. Они должны рассказать о результатах расследования инцидента в Лейпциге и возможных дальнейших шагах правительства.