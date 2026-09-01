Судоходство через Босфор приостановили: ПРИЧИНА

Движение судов через пролив Босфор во вторник было временно приостановлено в обоих направлениях для проводки сухогруза Anna S под флагом Либерии, получившего серьезные повреждения после атаки украинских беспилотников вблизи Новороссийска.

Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Атака на судно произошла 17 августа примерно в 20 милях от российского порта. На борту начался сильный пожар, после чего сухогруз потерял ход. Экипаж из 21 моряка, преимущественно граждан Филиппин, эвакуировали на находившийся поблизости мальтийский сухогруз Elina B под флагом Мальты. Никто из членов экипажа не пострадал.

Для проводки Anna S через Босфор задействовали четыре спасательных катера и буксир. После прохождения пролива судно планируют отбуксировать на одну из верфей в Мраморном море для осмотра и возможного ремонта.

29 августа посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов был вызван в МИД Турции в связи с обстрелами гражданских судов в Черном море. Турецкий Минтранс ранее предупреждал судоходные компании о ситуации с безопасностью в акватории, а МИД страны выражал серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Черном море.