США и Армения провели совместный визит в Сюник в рамках реализации TRIPP
Представители Армении и США совершили совместный визит в Сюникскую область, где продолжается строительство армянского участка дороги в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP).
Об этом сообщает TRIPP Armenia в Facebook.
Согласно информации, на встрече присутствовали представители МИД Армении, временный поверенный в делах США Дэвид Аллен и старший советник отдела политического планирования Госдепартамента Джонатан Асконас.
В рамках визита представители двух стран провели встречи с представителями органов местного самоуправления и общин, чтобы обсудить возможности TRIPP по укреплению региональной взаимосвязанности и созданию новых экономических возможностей.
«Этот визит отражает общую приверженность Армении и США обеспечению мира, процветания и взаимосвязанности на Южном Кавказе», — отмечается в сообщении.
По данным предприятия, стороны также посетят участки в рамках маршрута TRIPP в районе Мегри.