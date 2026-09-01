Си Цзиньпин досрочно покинул саммит «ШОС+» в Бишкеке

Председатель КНР Си Цзиньпин досрочно покинул заседание саммита в формате «ШОС+», проходившее в Бишкеке, передает Instagram-аккаунт «kyrgyz_web».

На открытии встречи с приветственным словом выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, после чего право речи передали китайскому лидеру.

Сразу по завершении своего выступления Си Цзиньпин попрощался с присутствующими и покинул зал, а в этот момент к участникам заседания начинал обращаться президент Узбекистана.

Официальные причины преждевременного ухода главы Китая с мероприятий саммита не озвучивались.

Стоит отметить, что Си Цзиньпин также пропустил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Ранее сообщалось, что его отсутствие на торжественном мероприятии было связано с необходимостью лично координировать ликвидацию последствий масштабного наводнения в районе границы Китая и Непала.