МИД Германии вызвал посла России после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стал инцидент с беспилотником в Лейпциге.

Об этом сообщил во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Эта встреча проходит прямо сейчас», — заявил дипломат.

1 сентября правительство Германии официально возложило на Россию вину в инциденте с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Немецкие власти объявили о закрытии генконсульства РФ и Русского дома в Берлине. Кроме того, они намерены ужесточить контроль за въездом россиян в ФРГ и будут инициировать введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС.