Путин не согласился с Пашиняном по вопросу о выходе Армении из ЕАЭС - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин не согласился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу выхода Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщает РИА Новости.

«По главному вопросу позволяю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема», — заявил Путин.