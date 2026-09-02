Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном

Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Правительство Республики Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что такой шаг связан, в частности, с ситуацией на Ближнем Востоке и иранскими действиями в Ормузском проливе. "Решение Перу о разрыве дипломатических отношений с Ираном не влечет за собой разрыва консульских отношений", - отметили в ведомстве.