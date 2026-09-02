СМИ: Израиль уничтожил бункеры «Хезболлах» на юге Ливана

Истребители израильских ВВС нанесли удары по укрепрайону шиитской организации "Хезболлах", созданному на высотах Али-эт-Тахер в провинции Набатия на юге Ливана.

Как сообщило агентство Al-Markaziya, в ходе налета были применены ударные ракеты, предназначенные для поражения подземных целей.

Раздавшиеся мощные взрывы были слышны на расстоянии нескольких десятков километров от горной местности, подвергшейся бомбардировке. По данным агентства, уничтожена значительная часть подземных укрытий и складов, где хранилось оружие и боеприпасы отрядов исламского сопротивления.