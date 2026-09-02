Путин: Россия хочет не заморозить, а прекратить войну

Россия желает не заморозить, а именно прекратить войну и добиться длительного мира как в Украине, так и в Европе.

Комментируя озвученное в июле президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложение о заморозке украинского конфликта, Путин отметил: "Конечно, мы тоже хотим". "Только не заморозить. Мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще в Украине и в Европе", - добавил российский лидер.

Россия готова к переговорному процессу со всеми, кто хочет, обратил внимание глава государства.