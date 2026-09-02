 Звезда Долли Партон на Голливудской аллее славы подверглась вандализму после смерти певицы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Звезда Долли Партон на Голливудской аллее славы подверглась вандализму после смерти певицы - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:40 - Сегодня
Звезда Долли Партон на Голливудской аллее славы подверглась вандализму после смерти певицы - ВИДЕО

Звезда легендарной американской певицы Долли Партон на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе подверглась вандализму спустя неделю после ее смерти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ABC7, неизвестный повредил звезду, процарапав имя певицы на ее поверхности – о повреждении сообщила представитель Голливудской торговой палаты Ана Мартинес.

По ее словам, звезда Партон уже была включена в список объектов, нуждавшихся в ремонте из-за ранее появившихся трещин. После смерти певицы поклонники оставляли у нее цветы, открытки и другие памятные предметы. Перед началом запланированных ремонтных работ все эти вещи были убраны, после чего и было обнаружено новое повреждение.

Как рассказала посетившая место поклонница Лор Корона, она вместе с дочерями пришла к звезде, чтобы оставить цветы, однако обнаружила многочисленные царапины. По словам женщины, работавший на месте сотрудник сообщил ей, что неизвестная женщина якобы пнула оставленные свечи, а затем использовала осколки одной из них, чтобы поцарапать звезду. Эти обстоятельства официально не подтверждены.

В настоящее время Hollywood Historic Trust, занимающийся обслуживанием и ремонтом звезд на Аллее славы, проводит восстановительные работы. Ожидается, что обновленная звезда будет готова для посетителей в пятницу – 4 августа.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Ее звезда на Голливудской аллее славы была установлена в 1984 году.

 

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