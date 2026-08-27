 Долли Партон оставила после себя капсулу времени, которую откроют в день ее столетия - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Долли Партон оставила после себя капсулу времени, которую откроют в день ее столетия - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:09 - Сегодня
Долли Партон оставила после себя капсулу времени, которую откроют в день ее столетия - ВИДЕО

Легендарная американская певица Долли Партон, скончавшаяся 25 августа в возрасте 80 лет, оставила после себя как минимум одну неизданную песню, которую поклонники смогут услышать лишь через несколько десятилетий.

Как пишет The Washington Post, композиция «My Place in History» была записана более десяти лет назад и помещена в капсулу времени на территории курорта DreamMore, связанного с парком развлечений Dollywood в штате Теннесси. Капсулу планируется открыть 19 января 2046 года - в день, когда Долли Партон исполнилось бы 100 лет.

Сама певица рассказывала об этой необычной задумке в 2022 году в эфире программы «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». По словам Д.Партон, представители Dollywood предложили ей написать песню, которую никто не услышит в течение многих лет.

«Они спросили меня, напишу ли я песню, которую никто никогда не услышит», - вспоминала певица.

Композиция хранится в каштановом ящике, посвящённом дяде Д.Партон Биллу Оуэнсу, который увлекался восстановлением каштановых деревьев. Внутри находятся CD и кассета с записью песни.

Позднее Долли Партон призналась, что пожалела о решении спрятать композицию. По её словам, песня получилась настолько хорошей, что ей хотелось бы выпустить её раньше: «Я пожалела об этом, потому что это была действительно хорошая песня». 

 

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