Долли Партон стала самым прослушиваемым артистом в мире - ВИДЕО

Музыка легендарной американской певицы и автора песен Долли Партон резко выросла в популярности после её смерти.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные аналитической компании Luminate.

Согласно опубликованной статистике, глобальное количество прослушиваний песен Долли Партон увеличилось на 1 549%. Если в понедельник, 24 августа, её композиции прослушали около 2,5 млн раз по всему миру, то уже во вторник этот показатель достиг 41,8 млн.

В США рост оказался ещё заметнее. Количество аудио- и видеопрослушиваний творчества певицы увеличилось с 1,2 млн в минувший понедельник до 30,5 млн во вторник, а в среду достигло 46,3 млн.

При этом 27 августа Д.Партон стала самым прослушиваемым артистом в мире за один день: количество прослушиваний её музыки по запросу достигло 79,7 млн. В числе наиболее популярных композиций оказались её знаменитые хиты «Jolene», «9 to 5» и «I Will Always Love You».

Смерть певицы также вызвала резкий рост интереса к её книгам. В частности, её мемуары «Songteller: My Life in Lyrics» и ещё два издания вошли в пятёрку самых продаваемых книг на Amazon.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет в Нэшвилле. По заявлению её семьи, певица скончалась после непродолжительной борьбы с раком в окружении близких.

28 августа певицу похоронили на территории Woodlawn Memorial Park and Mausoleum в Нэшвилле, где покоится её супруг Карл Дин. Церемония прошла в частном порядке в присутствии семьи.

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