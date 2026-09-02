Два моряка погибли при инциденте с танкером SIDR

Два филиппинских члена экипажа погибли в результате инцидента с танкером SIDR саудовской судоходной компании Bahri при прохождении Ормузского пролива.

Об этом компания Bahri сообщила в соцсети X.

«Bahri подтверждает, что принадлежащее компании судно SIDR попало в инцидент, связанный с безопасностью, во время прохождения Ормузского пролива около 23:40 по местному времени 31 августа 2026 года. С глубокой скорбью Bahri подтверждает гибель двух филиппинских членов экипажа в результате инцидента», — говорится в сообщении.

Компания выразила соболезнования семьям, близким и коллегам погибших, отметив, что оказывает им необходимую поддержку.

Bahri продолжает поддерживать связь с судном, координирует действия с соответствующими властями и представителями морской отрасли, а также следит за развитием ситуации.

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