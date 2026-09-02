Токаев вернул Тлеуберди на пост главы МИД
Мухтар Тлеуберди вновь назначен министром иностранных дел Казахстана.
Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Как передает Акорда, Тлеуберди освобожден от ранее занимаемой должности. До его назначения пост главы МИД Казахстана занимал Ермек Кошербаев.
Впервые Мухтар Тлеуберди возглавил Министерство иностранных дел Казахстана в сентябре 2019 года.
С января 2021 года по апрель 2023 года он занимал должность заместителя премьер-министра — министра иностранных дел.
В 2023 году Тлеуберди был назначен послом Казахстана в Австрии.
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