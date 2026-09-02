Токаев вернул Тлеуберди на пост главы МИД

Мухтар Тлеуберди вновь назначен министром иностранных дел Казахстана.

Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Акорда, Тлеуберди освобожден от ранее занимаемой должности. До его назначения пост главы МИД Казахстана занимал Ермек Кошербаев.

Впервые Мухтар Тлеуберди возглавил Министерство иностранных дел Казахстана в сентябре 2019 года.

С января 2021 года по апрель 2023 года он занимал должность заместителя премьер-министра — министра иностранных дел.

В 2023 году Тлеуберди был назначен послом Казахстана в Австрии.