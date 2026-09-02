Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая - ФОТО

2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Инг Йонгом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят прокурор города Шанхай Чэнь Юн, прокурор провинции Цзянсу Чжао Тьеши и прокурор провинции Ганьсу Шэнь Цзянь.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Знаю, что ваш визит завершается. Вы совершаете очень важный визит в Азербайджан. Уверен, что ваш визит был очень успешным. Он послужит дальнейшему развитию наших отношений во всех сферах. Надеюсь, что вы покинете нашу страну с приятными впечатлениями. Мы считаем ваш визит очень значимым в рамках отношений стратегического партнерства.

Как вам известно, начиная с апреля Китай и Азербайджан действуют уже в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. С чувством глубокой признательности вспоминаю гостеприимство, оказанное мне в ходе государственного визита в вашу страну в прошлом году. Мои переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и другими высокопоставленными официальными лицами еще раз показывают, что обе страны считают друг друга очень хорошими друзьями.

Мы очень рады видеть большой интерес китайских компаний к деятельности в Азербайджане. С апреля между нашими странами осуществляются непрерывные взаимные поездки. Китайские компании активно участвуют в проектах в Азербайджане как в качестве инвесторов, так и в качестве подрядчиков. Многие важные проекты уже реализованы, но и многие находятся в стадии реализации.

Разумеется, сильная взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности обеих стран наглядно демонстрирует приверженность Китая и Азербайджана нормам международного права. Вчера на встрече высокого уровня в формате «ШОС плюс» в Бишкеке Председатель Си Цзиньпин говорил о правовых нормах, правилах поведения, международных отношениях, равенстве каждой страны на глобальной карте. Мы полностью согласны с этим очень четким видением. Взаимная поддержка, невмешательство во внутренние дела друг друга, равное представление каждой страны в мировом масштабе и политика, направленная на сотрудничество, а не на противостояние, полностью соответствуют нашей стратегии.

Конечно же, важным сегментом нашего сотрудничества является связность. Проект «Один пояс, один путь», реализуемый по инициативе Председателя Си Цзиньпина, полностью поддерживается Азербайджаном. Мы демонстрируем это не только заявлениями, но и практическими шагами. Сегодня связность между Центральной Азией, Азербайджаном и Китаем является важным фактором глобального сотрудничества и безопасности. В прошлом месяце я совершил государственные визиты в две страны Центральной Азии. В следующем месяце я посещу третью центральноазиатскую страну, и, конечно же, важной частью наших переговоров является тема связности. Здесь Китай является основным игроком с точки зрения объема грузов.

Мы видим большой потенциал для сотрудничества и сильного партнерства в сфере, за которую вы непосредственно отвечаете. Я рад, что вы проведете здесь несколько дней, чтобы провести переговоры с коллегами, ознакомиться со страной и ближе узнать Азербайджан.

Наконец, последний вопрос связан с проявлением дружбы и взаимного доверия. Это - отмена визового требования для поездок в обе страны. Теперь наши граждане могут путешествовать без каких-либо визовых требований. И это очень важный знак дружбы. Передаю вам наилучшие пожелания, желаю благополучного возвращения в свою страну.

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Выступивший затем Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая Инг Йонг сказал:

- Ваше превосходительство, господин Президент Ильхам Алиев.

Я возглавляю китайскую делегацию в составе прокуроров, прибывшую с визитом в Азербайджан по приглашению Генерального прокурора Кямрана Алиева. Генеральный прокурор Кямран Алиев придает большое значение обмену опытом и сотрудничеству между нашими органами прокуратуры и активно содействует укреплению дружбы и взаимодействия между двумя прокуратурами.

В этой поездке я возглавляю делегацию, прибывшую в Азербайджан. Это конкретный шаг, предпринятый с целью реализации важного общего понимания между двумя лидерами с целью продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства и укрепления сотрудничества между органами прокуратуры и судебными системами двух стран.

Два дня назад я встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, Генеральным прокурором Кямраном Алиевым и председателем Верховного суда Инамом Керимовым. Наши встречи были очень продуктивными. Мне приятно, что после участия в мероприятии в формате «ШОС плюс» Вы уделили свое драгоценное время, чтобы принять меня и мою делегацию. В связи с этим хочу выразить Вам искреннюю признательность от имени органов прокуратуры и от себя лично.

Перед визитом я доложил Председателю Си Цзиньпину о том, что в рамках визита в Азербайджан наша делегация будет принята Вами. Председатель Си Цзиньпин просил меня передать Вам свои теплые приветствия и пожелания.

Господин Президент, Китай и Азербайджан – искренние друзья, равноправные партнеры и страны, выстраивающие сотрудничество, основанное на взаимной выгоде. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев заложил прочный фундамент дружественных отношений между двумя странами. После установления дипломатических отношений

обе страны, оставаясь верными принципам взаимного уважения, справедливости, равенства и сотрудничества, а также отношениям, основанным на взаимной выгоде, добились формирования глубокой дружбы и взаимного доверия.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, просил передать и его приветствия Председателю Си Цзиньпину.