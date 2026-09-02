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Кыргызский эксперт для 1news.az: ШОС может стать ключевым институтом нового мирового порядка

First News Media16:16 - Сегодня
Кыргызский эксперт для 1news.az: ШОС может стать ключевым институтом нового мирового порядка

Бишкекский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся в год 25-летия объединения, может стать важным этапом в развитии организации.

На фоне усиливающейся геополитической напряжённости ШОС продемонстрировала способность сохранять диалог между государствами с различными интересами и подходами.

В беседе с 1news.az кыргызский эксперт по региональной безопасности Марс Сариев отметил, что одним из главных итогов встречи стало стремление наполнить сотрудничество внутри организации конкретным содержанием.

«Уникальность организации в том, что за одним столом взаимодействуют такие разные центры силы, как Китай, Индия, Пакистан, Россия и Иран.

Наиболее значимым считаю переход от общего политического диалога к конкретным механизмам сотрудничества — в сфере безопасности, транспорта, энергетики, цифровых технологий и экономики», — заявил он.

Бишкекская декларация и «шанхайский дух»

Особое стратегическое значение, по мнению Сариева, имеет Бишкекская декларация, принятая в год 25-летия ШОС. Документ фиксирует общие подходы государств к вопросам международной безопасности и развития и одновременно подчёркивает особую модель функционирования организации.

«ШОС должна оставаться пространством диалога, а не превращаться в военно-политический блок.

По сути, декларация подтверждает жизнеспособность «шанхайского духа» — уважение к различиям, консенсус и поиск общих интересов», — подчеркнул эксперт.

Кыргызстану удалось найти общий знаменатель

Для Кыргызстана, который в течение года председательствовал в ШОС, согласование позиций участников стало серьёзным дипломатическим вызовом. Между государствами организации сохраняются существенные противоречия — как геополитические, так и экономические.

«Председательство Кыргызстана требовало не столько выработки единой позиции, сколько поиска формулы, приемлемой для всех», — считает Сариев.

По его словам, именно способность находить такой консенсус стала одним из главных политических результатов кыргызского председательства.

ШОС переходит от диалога к конкретным проектам

При этом нынешний этап развития ШОС, как отмечает эксперт, характеризуется постепенным переходом от политического диалога к практическому взаимодействию. В повестке организации всё большее место занимают транспорт, энергетика, инвестиции, цифровизация, новые технологии и инвестиции.

«При этом важно понимать: ШОС не отказывается от политической функции. Скорее происходит её дополнение экономической и технологической составляющей. Организация становится механизмом не только обсуждения проблем, но и реализации совместных проектов», — отметил Сариев.

Центральная Азия становится транспортным узлом

Одним из ключевых направлений становится транспортная взаимосвязанность Евразии. Особую роль здесь играет Центральная Азия, которая, по оценке эксперта, постепенно превращается из периферии континента в важнейший логистический узел.

Одним из наиболее значимых проектов Сариев назвал железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Для Кыргызстана это не просто инфраструктурный проект, а возможность изменить своё геоэкономическое положение и превратиться из страны-транзитёра в полноценного участника евразийских логистических цепочек», — заявил он.

От Центральной Азии к Азербайджану и Европе

Развитие Среднего коридора и новых железнодорожных и портовых маршрутов создаёт возможность для соединения китайских и центральноазиатских с азербайджанской инфраструктурой.

В этом контексте перспективным выглядит и сопряжение транспортных инициатив Центральной Азии с инфраструктурой Азербайджана. Баку активно развивает Средний коридор, связывающий Центральную Азию через Каспийское море с Кавказом, Турцией и европейскими рынками.

По словам эксперта, здесь формируется естественная транспортная связка: «Центральная Азия — Каспий — Азербайджан — Кавказ — Турция — Европа».

Развитие железнодорожных и портовых маршрутов, считает Сариев, может способствовать соединению китайских и центральноазиатских транспортных потоков с азербайджанской инфраструктурой.

«Для Кыргызстана это особенно важно: новые маршруты позволяют расширить географию внешней торговли и снизить зависимость от традиционных направлений транзита», — подчеркивает эксперт.

Почему ШОС не должна становиться военным блоком

Сам Бишкекский саммит, по оценке Сариева, стал для Кыргызстана не только дипломатическим событием, но и возможностью усилить собственную роль в евразийских процессах.

«Сам факт проведения саммита в Бишкеке в год 25-летия организации позволил стране выступить не только как принимающая сторона, но и как государство, формирующее повестку ШОС», — отметил Сариев.

Говоря о будущем организации, эксперт призывает не ожидать её превращения в единый военно-политический блок. Напротив, именно отсутствие жёсткой союзнической структуры, по его мнению, является одним из преимуществ ШОС.

«Её сила как раз в другом. Это уникальная площадка, где могут взаимодействовать государства с очень разными интересами и даже находящиеся в состоянии конкуренции», — подчеркнул он.

В качестве примера Сариев приводит взаимодействие Индии и Пакистана, несмотря на сохраняющиеся между ними серьёзные противоречия. По его мнению, способность сохранять пространство для диалога между конкурирующими центрами силы может стать одним из главных преимуществ организации в условиях формирующегося многополярного мира.

Главный итог: от политического диалога к сотрудничеству

Таким образом, Бишкекский саммит может рассматриваться не как точка завершения, а как очередной этап трансформации ШОС. Если организация продолжит соединять политический диалог с практическими проектами в сфере транспорта, энергетики, торговли, цифровых технологий и безопасности, её значение для Евразии будет возрастать.

«Главный итог Бишкекского саммита заключается в том, что ШОС демонстрирует: в современном мире влияние определяется уже не только военно-политическими союзами, но и способностью создавать пространство для сотрудничества между различными центрами силы», — резюмировал Марс Сариев.

По его оценке, именно в этом контексте ШОС постепенно может стать одним из ключевых институтов формирующегося нового мирового порядка.

Ляман Гасанова

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