Стали известны новые подробности нападения на тиктокера «Çevik» в Габале - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности избиения в Габале тиктокера Максада Багирова, более известного как «Çevik».

Как сообщил azxeber.com его адвокат Рагим Хойски, Багирова пригласили в чайхану, где впоследствии избили.

«Камран Билалов через общего знакомого Фагана Маликзаде пригласил Махсуда Багирова на встречу в чайхану в Габале для обсуждения религиозных вопросов. После того как Махсуд Багиров принял приглашение, встреча состоялась в отдельном кабинете ресторана.

До начала разговора на религиозную тему Махсуд Багиров вышел из кабинета, чтобы покурить, а Фаган Маликзаде остался внутри. В этот момент Камран Билалов вышел вслед за ним и потребовал прекратить съемку видео религиозного содержания.

Махсуд Багиров не успел ответить на это требование, после чего ему нанесли многочисленные удары по голове. В результате ударов Махсуд Багиров упал на землю.

Услышав шум, Фаган Маликзаде вышел из кабинета. Камран Билалов, обращаясь к нему, пригрозил: «Уведите его, иначе я его зарежу». После этого Фаган Маликзаде увел Махсуда Багирова с места происшествия», — рассказал адвокат.

Он отметил, что в ближайшие дни Махсуду Багирову может потребоваться хирургическое вмешательство.

«Сразу после инцидента было подано заявление в полицию.

В рамках расследования в ходе судебно-медицинской экспертизы у Махсуда Багирова были выявлены отек мягких тканей и подкожная гематома в области правой глазницы, а также перелом носовой кости.

В тот же день Махсуд Багиров был госпитализирован в больницу для лечения. По предварительному заключению врачей, в ближайшие дни может потребоваться хирургическое вмешательство», — сообщил Рагим Хойски.

По словам адвоката, по факту произошедшего в Габалинском районном отделе полиции проводится расследование.

«Полученные сведения дают основания предполагать, что деяние было совершено на почве религиозного фанатизма. Правовая оценка произошедшему относится к полномочиям следствия, и в связи с этим мы выступаем с соответствующими ходатайствами.

Для обеспечения полной и объективной правовой оценки произошедшего предпринимаются и будут предприниматься все законные шаги. Общественность будет регулярно информироваться о ходе дела», — заявил юрист.

15:56

В городе Габала произошло нападение на известного в социальных сетях тиктокера Максада Багирова, более известного под прозвищем «Çevik».

Багиров, являющийся участником Отечественной войны, проживает в Габале.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, по факту инцидента правоохранительные органы задержали одного человека.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в конце июля текущего года Максад Багиров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Тогда он был задержан за неэтичное поведение и публикацию трансляций в социальных сетях. По итогам рассмотрения дела в отношении него было применено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.