Азербайджан поставит в Армению около 1 тыс. тонн дизтоплива

Азербайджан завтра отправит в Армению очередную партию дизельного топлива.

Как сообщает Report, 17 цистерн с 989 тоннами дизеля будут отправлены со станции Биляджари ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк-Кясик.

Ранее из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива, а также почти 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом были отправлены свыше 55 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 334 тонны древесины.