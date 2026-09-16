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Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

First News Media12:15 - Сегодня
Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

Азербайджан в январе-июле 2026 года увеличил экспорт золота в стоимостном выражении в 20,8 раза - до $3 млрд 707,8 млн, а в количественном - в 8,5 раза, до 24 517,2 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, экспорт охватывал золото в необработанных и полуобработанных формах.

В частности, в эту категорию входят слитки, прутки, проволока, профили, пластины, листы, полосы и ленты толщиной свыше 0,15 мм без учета основы, а также необработанное золото, не предназначенное для чеканки монет.

Основным рынком сбыта стала Великобритания, куда Азербайджан поставил 21 902 кг золота на $3 млрд 468,5 млн. Поставки в эту страну были осуществлены впервые за последние 16 лет.

В Швейцарию экспортировано 2 615 кг золота стоимостью $239,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость поставок выросла на 34%, тогда как их физический объем сократился на 9,7%.

За отчетный период Азербайджан импортировал 136,51 кг золота на $21,2 млн. В годовом сравнении стоимость импорта уменьшилась на 99,4%, а объем - на 99,6%.

Из Турции было ввезено 82,43 кг золота стоимостью $13,7 млн. В стоимостном выражении показатель снизился на 86,2%, а в количественном - на 92,6%.

Импорт из Швейцарии составил 54 кг на $7,4 млн, сократившись соответственно на 96,3% и 95%. Из Объединенных Арабских Эмиратов было приобретено 0,1 кг золота стоимостью $80 тыс., тогда как годом ранее поставок из этой страны не осуществлялось.

В 2025 году Азербайджан экспортировал золото исключительно в Швейцарию. Объем поставок составил 4 522 кг на общую сумму $326,2 млн.

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