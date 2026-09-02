Парламент Эстонии избрал нового президента страны

Президентом Эстонии на внеочередном заседании парламента в среду избрана канцлер юстиции Юлле Мадизе (Ulle Madise).

За нее проголосовал 71 депутат из 101, для избрания было достаточно получить две трети голосов, или поддержку не менее 68 парламентариев.

Она была избрана на безальтернативной основе по предварительному соглашению четырех парламентских партий из шести.

Мадизе сменит на посту главы государства Алара Кариса, пятилетний срок полномочий которого истекает в октябре нынешнего года. Он еще в июне заявил, что не будет баллотироваться на второй должностной срок.

Мадизе родилась 11 декабря 1974 года в Эстонии. Окончила юридический факультет Тартуского университета. Преподавала конституционное право в Тартуском университете и Таллиннском техническом университете. С 2015 года — канцлер юстиции. Она считается независимым, беспартийным деятелем.

В СМИ и политических кругах ее рассматривают как юриста, стремящегося дать объективную правовую оценку происходящему.