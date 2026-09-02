Объявлены результаты II этапа приёма в лицеи и гимназии Азербайджана

Результаты выбора во II этапе в лицеи и гимназии, принимающие учащихся по централизованному экзамену на 2026–2027 учебный год, загружены в личные кабинеты школьников.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Институте образования Азербайджанской Республики (ARTİ).

Отмечается, что учащиеся могут ознакомиться с результатами приема на портале электронного правительства sy.edu.az в разделе «Экзамены». Для учащихся автоматические запросы уже сформированы. Каждый школьник может отслеживать соответствующую информацию в своем личном кабинете в разделе «Мои запросы».

Документы (личные дела) необходимо представить в учебное заведение до 12:00 7 сентября. Запросы учащихся, не предоставивших документы с 2 сентября до указанного срока, будут удалены из системы, а результаты приема аннулированы.

Подчеркивается, что III этап приема в лицеи и гимназии проводиться не будет. Ознакомиться с проходными баллами можно, перейдя по соответствующей ссылке.