В Ереване пройдет армяно-турецкий бизнес-форум

С 3 по 4 сентября в Ереване пройдет двухдневная конференция с участием представителей деловых кругов Армении и Турции.

Форум организован Союзом промышленников и бизнесменов Армении (СПБА) в рамках финансируемой ЕС программы «Поддержка нормализации армяно-турецких отношений: укрепление трансграничных связей», сообщает Ermenihaber.am.

Союз промышленников и бизнесменов Армении опубликовал заявление о конференции. Отмечается, что цель конференции – собрать на одной площадке представителей бизнеса и государственных структур Армении и Турции для обсуждения возможностей экономического сотрудничества между двумя странами, определения новых направлений и форматов взаимодействия, а также содействия формированию новых деловых связей и партнерств.

В ходе мероприятия запланированы дискуссии и встречи по вопросам потенциала двустороннего экономического сотрудничества, развития деловых связей и возможностей трансграничного сотрудничества.