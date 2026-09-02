Москва пообещала жесткий ответ на антироссийские действия Германии

Россия даст жесткий ответ на антироссийские действия Германии, говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

«Российская сторона решительно отвергла предъявленные официальным Берлином абсолютно надуманные обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту», — говорится в сообщении.

Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим предлогом Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине «расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений».

«Берлин сознательно пошел на откровенную провокацию, целью которой является эскалация в российско-германских отношениях. Действия германских властей получат жесткий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.