Кац: Израиль намерен вывести всех палестинцев из Газы

Израиль готов содействовать выезду жителей Газы с разрушенной войной территории, если США дадут на это согласие.

Об этом в среду заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на конференции, организованной израильским новостным сайтом Ynet.

По словам Каца, без переселения населения невозможно найти «реальное решение» проблемы сектора Газа.

Говоря о предложении президента США Дональда Трампа переселить около двух миллионов жителей Газы в такие страны, как Египет и Иордания, министр заявил, что американский лидер не отказался от этой идеи, а лишь приостановил её реализацию из-за давления со стороны арабских государств.

«Трамп не отказался от своей идеи, он лишь приостановил её», — сказал Кац. По его словам, этот план не снят с повестки и продолжает обсуждаться, в том числе в настоящее время.