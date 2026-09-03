Трамп может объявить войну с Ираном завершенной
Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждает с высокопоставленными помощниками возможность объявления войны с Ираном завершенной.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Трамп высказывался в поддержку такой идеи. При этом глава Белого дома считает, что продолжение экономического давления способно вынудить иранские власти демонтировать ядерную программу или привести к краху режима.
422