Трамп может объявить войну с Ираном завершенной

Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждает с высокопоставленными помощниками возможность объявления войны с Ираном завершенной.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Трамп высказывался в поддержку такой идеи. При этом глава Белого дома считает, что продолжение экономического давления способно вынудить иранские власти демонтировать ядерную программу или привести к краху режима.